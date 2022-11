Wambrechies : Marché de Noël château de robersart Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Wambrechies : Marché de Noël château de robersart, 9 décembre 2022, Wambrechies. Wambrechies : Marché de Noël 9 – 11 décembre château de robersart La magie de Noël investit le château de Robersart du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022. château de robersart 13 Avenue de Robersart, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:capitalain@orange.fr »}] Déco de Noël, fleurs, horloges, porcelaine, vêtements, accessoires, bijoux, biscuits, gaufres, truffes, bières, atelier dédié aux enfants… Une trentaine d’artisans vous accueille dans le château, à l’abri des frimas. Tombolas, animations, arrivée spectaculaire du Père Noël samedi, petite restauration, buvette de Noël & surprises au programme ! Entrée libre. Programme des animations et horaires d’ouverture

vendredi 9 décembre de 18h30 à 21h

> de 18h30 à 20h : l’école de musique ouvre en musique le marché avec un concert de Noël

> 20h : verre de l’amitié

> petite restauration et buvette toute la soirée samedi 10 décembre de 11h à 20h

> 16h : tirage au sort de la tombola

> 17h30 : spectaculaire arrivée du père Noël qui descend de l’Hôtel de Ville 1868 en rappel avant de rejoindre le château de Robersart !

> 18h30 : l’Harmonie municipale fête Noël en musique dans la cour du Château

> petite restauration et buvette toute la journée dimanche 11 décembre de 10h à 18h

> 16h : second tirage de la tombola

> de 15h à 18h : prestation déambulatoire de The Electric Christmas Band au répertoire funky et des arrangements de chansons de Noël à la sauce New-Orleans !

> petite restauration et buvette toute la journée Pour tout renseignement : 06 12 31 03 14 / capitalain@orange.fr

