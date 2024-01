Atelier de carnets reliés avec Mado (Salon du Livre Jeunesse) Château de Robersart (Salle Juliette) Wambrechies, 18 février 2024, Wambrechies.

Atelier de carnets reliés avec Mado (Salon du Livre Jeunesse) Dimanche 18 février 2024, 10h00, 14h00 Château de Robersart (Salle Juliette) Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T10:00:00+01:00 – 2024-02-18T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T14:00:00+01:00 – 2024-02-18T17:00:00+01:00

Avec Mado pour nous aider, ce sera facile et tellement plaisant. Des papiers recyclés, des reliures à coudre, des images à coller, du carton, des boutons, de l’imagination, un peu de patience et le tour est joué !

Mado est une artiste-plasticienne qui a plus d’un tour dans son sac. Elle crée, elle lit, elle écoute… elle recycle, elle cherche, elle s’immerge, elle nous emmène dans son univers et transforme le quotidien tout en douceur avec fantaisie et poésie …

Plus d’infos : www.mado-plasticienne.com

A 10, 11h, 14h, 15h & 16h

Durée : 1 heure

A partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

Château de Robersart (Salle Juliette) Avenue de Robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 91 54 33 »}, {« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}] [{« link »: « http://www.mado-plasticienne.com »}]

Carnet création

Mado