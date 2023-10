Exposition « Mère, Père et Enfant en 14-18 » Château de Robersart (Salle Juliette) Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Exposition « Mère, Père et Enfant en 14-18 » Château de Robersart (Salle Juliette) Wambrechies, 11 octobre 2023, Wambrechies. Exposition « Mère, Père et Enfant en 14-18 » Mercredi 11 octobre, 14h00 Château de Robersart (Salle Juliette) Entrée libre L’histoire de la Grande Guerre, vue par le prisme de la cellule familiale. Plongez dans la vie quotidienne de trois personnages clefs de la Première Guerre Mondiale, la mère, le père et l’enfant. Découvrez les occupations principales de chacun et la façon dont ils ont tous les trois pu se mobiliser dans l’effort de guerre, mais aussi les relations entre le front et l’arrière, présentées concrètement par des objets et documents. Château de Robersart (Salle Juliette) Avenue de Robersart 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

Exposition guerre mondiale SIVOM

