Lectures musicales par Du Vent dans les Mots (Salon du Livre Jeunesse) Dimanche 18 février 2024, 14h00, 15h30 Château de Robersart (Auditorium) Gratuit. Sur réservation (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T14:00:00+01:00 – 2024-02-18T15:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T15:30:00+01:00 – 2024-02-18T16:00:00+01:00

Il parait qu’en février, les fées vrillent. Heu, non ! Brillent ! Il parait qu’elles montrent le bout de leur nez pour raconter leurs drôles d’histoires et celles de tous leurs copains et copines qui en ont marre d’être sages.

Lire en s’amusant ? Ca oui ! C’est précisément ce que propose de l’association Du Vent Dans Les Mots. Lire c’est pas sérieux, lire s’est fait pour rêver, c’est fait pour s’évader, raconter des histoires incroyables ! Ici, On peut rire, on peut bouger, on peut jouer, on peut toucher! Lire c’est pour les enfants, les parents, pour tout le monde !

Et puis on peut lire soi-même, raconter des histoires aux plus petits, à ceux qui ne peuvent pas ou plus lire. Lire c’est partager !

A 14h à partir de 4 ans & à 15h30 pour les tout-petits dès 6 mois.

Durée : 30 minutes pour les tout-petits, 45 minutes pour les grands

Château de Robersart (Auditorium) Avenue de Robersart Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Lecture Musique

Du Vent dans les Mots