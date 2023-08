Conférence au château de Ripaille Château de Ripaille Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Conférence au château de Ripaille Château de Ripaille Thonon-les-Bains, 17 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Conférence au château de Ripaille Dimanche 17 septembre, 15h00 Château de Ripaille Places limitées Conférence « Promenons-nous dans les arts » animée par l’historienne de l’art Anne-Sophie Deruaz. Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Château de Ripaille
Adresse 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville Thonon-les-Bains

