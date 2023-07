Visite guidée du château et de la motte castrale de Richebourg Château de Richebourg et motte castrale Richebourg, 16 septembre 2023, Richebourg.

Visite commentée du château de Richebourg.

Château privé appartenant à la Fondation Mallet (centre de réhabilitation psychomotrice). Le château est de style Louis XII, fin gothique début Renaissance avec pigeonnier et fortifications. Les traces d’une motte féodale sont visibles dans le parc.

Les visites porteront sur l’histoire du site de l’Antiquité à nos jours, son rôle à l’origine du village, l’évolution de l’architecture et le rôle du château féodal.

Château de Richebourg et motte castrale Fondation Mallet – Place du Château 78550 Richebourg Richebourg 78550 Yvelines Île-de-France 01 30 59 53 86 http://fondationmallet.fr Château privé appartenant à la Fondation Mallet. Château de l’Antiquité à nos jours, origine du village: motte féodale (Xe-XIe siècle), château style Louis XII fin gothique et début Renaissance (XVIe siècle), pigeonnier et fortifications. Évolution de l’architecture et rôle du château féodal jusqu’à nos jours. SNCF gare Tacoignières-Richebourg à 3 kilomètres (ligne Paris-Dreux par Montparnasse ou voiture individuelle))

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

collection Mairie de Richebourg