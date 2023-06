Venez découvrir une exposition de jeunes artistes dans un châteaux du XIe siècle Château de Ricey-Bas Les Riceys, 16 septembre 2023, Les Riceys.

Venez découvrir une exposition de jeunes artistes dans un châteaux du XIe siècle 16 et 17 septembre Château de Ricey-Bas Entrée château + Parc + audioguide : 8€ / Pers. ou 6€ / Etudiant. Entrée parc + audioguide : 5€ / Pers. Pass famille : 20€ / 6 pers. Gratuit -12ans.

Du 8 juillet au 17 septembre, découvrez l’exposition : « À quelques lieux de là » des oeuvres réalisées par les étudiants de l’ESAD de Reims, lors de leur séjour d’automne 2022.

Cette exposition est une opportunité de visiter un site d’exception offrant une plongée dans l’histoire. Le monument est ainsi confronté au regard de dix-huit jeunes artistes qui, en s’appropriant les lieux et retranscrivant leurs expériences toutes personnelles par les médiums qui sont les leurs (dessin, peinture, photo, vidéo, sculpture, installation…), donnent à voir l’édifice et son écrin verdoyant sous un nouveau jour.

Vous aurez, par ailleurs, l’occasion de visiter le Château et ses jardins.

Château de Ricey-Bas 1 rue de l’Isle, 10340 Les Riceys Les Riceys 10340 Aube Grand Est 06 89 48 60 42 http://www.chateaudetaisne.com Le château de Riceys-Bas appartient aujourd’hui aux descendants du baron et de la baronne de Taisne.

Dès 1967, ceux-ci s’étaient lancés dans l’aventure viticole et les travaux de restauration. Ils ont passé le flambeau à leurs enfants qui continuent aujourd’hui l’embellissement et la modernisation du site. Du château au parc, en passant par le cellier du XIIe siècle et les jardins à la Française, la visite est une authentique traversée du temps et de l’histoire.

Car si la demeure est propriété de la famille de Taisne depuis 1837, son histoire est bien plus ancienne. Fondé en 1086 par Robert Ier Seigneur de Riceys, le château a également été, entre autres, la résidence du Chancelier Rolin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Château de Ricey-bas