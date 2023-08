Randonnée Sentes et Layons CHÂTEAU DE RIBONNET – BEAUMONT SUR LÈZE Beaumont-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze

Haute-Garonne Randonnée Sentes et Layons CHÂTEAU DE RIBONNET – BEAUMONT SUR LÈZE Beaumont-sur-Lèze, 24 septembre 2023, Beaumont-sur-Lèze. Randonnée Sentes et Layons Dimanche 24 septembre, 08h30 CHÂTEAU DE RIBONNET – BEAUMONT SUR LÈZE Inscriptions : Adultes 4€ – Moins de 15 ans 1€ _ Repas sur réservation : Adulte 12€ – Moins de 12 ans 6€ (apporter assiette, couverts et verre réutilisable) Basket, cheval ou vélo, chacun son rythme !

Parcours au choix : 7, 15 ou 25km. Ravitaillement et parcours balisés. CHÂTEAU DE RIBONNET – BEAUMONT SUR LÈZE château de ribonnet 31190 beaumont sur lèze Beaumont-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0629856022 »}, {« type »: « link », « value »: « http://sentes.layons.free.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T08:30:00+02:00 – 2023-09-24T10:00:00+02:00

2023-09-24T08:30:00+02:00 – 2023-09-24T10:00:00+02:00 randonnée marche Détails Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Lèze, Haute-Garonne Autres Lieu CHÂTEAU DE RIBONNET - BEAUMONT SUR LÈZE Adresse château de ribonnet 31190 beaumont sur lèze Ville Beaumont-sur-Lèze Departement Haute-Garonne Lieu Ville CHÂTEAU DE RIBONNET - BEAUMONT SUR LÈZE Beaumont-sur-Lèze latitude longitude 43.388393;1.32139

CHÂTEAU DE RIBONNET - BEAUMONT SUR LÈZE Beaumont-sur-Lèze Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-sur-leze/