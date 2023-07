Visite guidée Château de Rhodes-Mouhet Mouhet, 16 septembre 2023, Mouhet.

Visite guidée Samedi 16 septembre, 15h00 Château de Rhodes-Mouhet 30 personnes maxi réservation auprès de l’office de tourisme de Saint-Benoît du Sault

Visite guidée par la propriétaire du château qui y habite à l’année.

Le lieu est précédé d’une impressionnante allée plantée d’un kilomètre. A la frontière entre pays d’oc et pays d’oïl, les bâtiments du château et des communs implantés sur une petite hauteur, bénéficient d’un paysage préservé dans une campagne alimentée en sources. La propriétaire a voué sa vie à entretenir et restaurer le château.

Le château de Rhodes est une propriété privée dont les plus anciennes mentions sont du XIIe siècle. La famille Pot en fut la propriétaire du XII au XVIIIe siècle. Racheté par la famille Joyeux en 1909, elle appartient toujours aux descendants de cette famille. La propriétaire fera une visite pour présenter le domaine, la chapelle, différentes salles anciennes et parlera des restaurations effectuées pour garder à ce lieu toute sa majesté. Juste avant l'embranchement de l'autoroute, s'engager dans la splendide « allée de Rhodes » qui mène au château, suivre ensuite les panneaux pour se garer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Chantal Gerbaud