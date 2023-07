Profitez d’une visite guidée de ce château du XVIIIe siècle et de son parc Château de Reynerie Toulouse, 17 septembre 2023, Toulouse.

Profitez d’une visite guidée de ce château du XVIIIe siècle et de son parc Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 16h00 Château de Reynerie Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant le château.

Le château de Reynerie est un site méconnu, niché au cœur d’un grand ensemble. Cette folie architecturale du XVIIIe siècle recèle bien des secrets. Un jardin à la française, avec un bassin et des essences rares et exotiques, complète le tableau… Venez découvrir l’histoire de ce site remarquable grâce à une visite guidée.

Une visite à deux voix entre un guide conférencier du patrimoine de l’office de tourisme et un jardinier de la mairie de Toulouse. Ces visites sont proposées le dimanche 17 septembre et menées en parteneriat avec Toulouse Tourisme.

Château de Reynerie 160 chemin de Lestang, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Le château de Reynerie fut édifié entre 1781 et 1783 par Guillaume Dubarry, mari complaisant de la favorite de Louis XV. Il est l’une de ces « folies », charmantes et délicates demeures élevées aux abords des villes pour seigneurs et bourgeois désireux de profiter de la douceur de vivre de la campagne. Cet édifice alliant simplicité des formes et raffinement des décors témoigne avec superbe de l’architecture de la fin du XVIIIe siècle. Ceci lui a valu d’être protégé au titre des Monuments historiques et d’être acquis par la ville, qui, espérons-le, permettra à tous les promeneurs d’admirer en plus du parc « cette claire merveille où tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté », qui est sans conteste l’un des joyaux de l’architecture toulousaine (Paul Mesplé). Métro Reynerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Espace Patrimoine Toulouse