2022-12-03 09:30:00 09:30:00 – 2023-01-08 15:45:00 15:45:00

Aude EUR 9.5 9.5 A l’occasion des fêtes de fin d’année, le château revêt ses habits de Noël ! Sur votre parcours de visite, découvrez le monument spécialement décoré pour l’occasion. Le château met à l’honneur les savoir-faire d’entreprises locales. La grande tablée élégante et conviviale vous est présentée par Options (Toulouse). Le trait cristallin de Fioccotte, artiste carcassonnaise orne de motifs féériques les baies du château. Les traditionnels sapins de Noël, qui vous accueillent, ont été élevés dans la Montagne noire par les soins de l’entreprise de M. Millet. Qui est le Père-Noël ? Pourquoi s’offre-t’ont des cadeaux ? Des origines de Noël à ses adaptations au cinéma, cette exposition questionne aussi les racines plus anciennes de cette fête et nous éclaire sur le Noël d’ici et d’ailleurs. Gratuit jusqu’à 26 ans – 9,50 € adulte (droit d’entrée du monument) +33 4 68 11 70 70 https://www.remparts-carcassonne.fr/ Carcassonne

