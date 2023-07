Visite guidée des extérieurs Château de Reverseaux Rouvray-Saint-Florentin Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Rouvray-Saint-Florentin Visite guidée des extérieurs Château de Reverseaux Rouvray-Saint-Florentin, 16 septembre 2023, Rouvray-Saint-Florentin. Visite guidée des extérieurs 16 et 17 septembre Château de Reverseaux Groupes formés à l’arrivée des visiteurs Visite guidée du château et du parc par les propriétaires. Château de Reverseaux Reverseau 28150 Rouvray-Saint-Florentin Rouvray-Saint-Florentin 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 01 94 Château avec toits à la Mansart datant de 1750. Grande grille entre deux douves, cour d’honneur flanquée à droite de deux pavillons. D12 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

