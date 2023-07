Découvrez une maison-forte du XVIe siècle Château de Remilly-les-Pothées Remilly-les-Pothées Catégories d’Évènement: Ardennes

Remilly-les-Pothées Découvrez une maison-forte du XVIe siècle Château de Remilly-les-Pothées Remilly-les-Pothées, 17 septembre 2023, Remilly-les-Pothées. Découvrez une maison-forte du XVIe siècle Dimanche 17 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Château de Remilly-les-Pothées Gratuit. Entrée libre. Durée de la visite : 30 minutes environs. Suivez les propriétaires du château de Remilly-les-Pothées pour une visite guidée des extérieurs, de la salle de la tour et une présentation de l’histoire de la demeure. Château de Remilly-les-Pothées 2 rue du Château, 08150 Remilly-les-Pothées Remilly-les-Pothées 08150 Ardennes Grand Est 06 86 69 43 83 Cette maison-forte, construite en 1577 durant les guerres de religion, domine les vallées de la Sormonne et de l’Audry. Elle est constituée d’un corps de logis rectangulaire et flanquée à l’Est d’une tour. La demeure est une habitation privée restée dans la même famille depuis sa construction. Stationnement devant la mairie du village ou sur la place de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

