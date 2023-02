Exposition éphémère Goudji Château de Rayne Vigneau, 12 mars 2023, Bommes.

Exposition éphémère Goudji Dimanche 12 mars, 10h00 Château de Rayne Vigneau

Entrée libre.

Venez partager un moment unique et privilégié avec l’un des plus grands artistes contemporains en orfèvrerie : Goudji.

Château de Rayne Vigneau Vigneau 33210 Bommes Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Profitez de cette journée pour découvrir dans notre chai à barrique et admirer une magnifique sélection d’oeuvres présentées par Goudji et la galerie Capazza.

Cet événement exceptionnel et éphémère sera complété par une dégustation des vins du Château de Rayne Vigneau.

Les grands Sauternes du Château de Rayne Vigneau trouvent leurs origines dans une alchimie parfaite entre savoir-faire des hommes et terroir exceptionnel. Derrière chaque bouteille de notre 1er Grand cru classé en 1855 se cache une terre magique, parsemée de pierres fines.

Ce fut une évidence d’organiser cette rencontre entre Rayne Vigneau et Goudji ! Rayne Vigneau et Goudji symbolisent 2 univers différents mais présentent de nombreuses similitudes dans leur démarche : la recherche de l’unique, de l’intemporel, du partage …



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T10:00:00+01:00

2023-03-12T17:00:00+01:00