Atelier jeune public « Le château dans tous ses états » 16 et 17 septembre Château de Ray-sur-Saône Sur inscription

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participe à l’atelier jeune public « Le château dans tous ses états ».

Sois l’architecte du château et retrace son évolution à l’aide d’une maquette et d’un parcours d’énigmes. Fabrique une lettrine, traverse des épreuves mêlant adresse et vivacité d’esprit, et si tu gagnes, tu entreras dans la légende des Sires de Ray.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 77 37 »}, {« type »: « email », « value »: « chateauderay@haute-saone.fr »}] Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

