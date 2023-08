Course d’orientation dans le parc du château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône, 16 septembre 2023, Ray-sur-Saône.

Course d’orientation dans le parc du château de Ray-sur-Saône 16 et 17 septembre Château de Ray-sur-Saône En accès libre tout le weekend

Course d’orientation dans le parc du château

Envie de découvrir ou de vous initier à la course d’orientation tout en découvrant l’architecture ? Alors cette activité est faite pour vous. Petits et grands, sportifs, randonneurs, ou pantouflards, venez redécouvrir le parc du château de Ray-sur-Saône munis de votre boussole et d’une carte. N’oubliez pas avant de partir de venir à l’accueil récupérer votre fiche de définitions. Partez à découverte des points stratégiques du parc au détour d’un circuit de course d’orientation.

L’objectif est de retrouver toutes les balises dans l’ordre du circuit et de poinçonner votre feuille en fonction des définitions.

Un seul et unique parcours est prévu à pieds, pour les coureurs solitaires ou en famille.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr [{« type »: « email », « value »: « chateauderay@haute-saone.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 77 37 »}] Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00