Venez vous faire tirer le portrait à l’histo-photomaton Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône, 16 septembre 2023, Ray-sur-Saône.

Vous voulez une photo-souvenir ? Rien de plus simple ! Venez vous faire tirer le portrait et voyager à travers le temps grâce à l’histo-photomaton : flasher sur un personnage et faites-vous portraiturer !

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 77 37 »}, {« type »: « email », « value »: « chateauderay@haute-saone.fr »}] Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00