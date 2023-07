Visites-éclair « Ray-vélation(s) » au château de Ray-sur-Saône Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône, 16 septembre 2023, Ray-sur-Saône.

Dans le soubassement du château de Ray-sur-Saône, les cuisines sont des pièces emblématiques de la vie domestique de cette grande demeure historique. Accompagnés d’un guide, imprégnez-vous de leur ambiance particulière et découvrez le puits qui marque l’emplacement du château médiéval.

Au rez-de-chaussée, accompagnés d’un personnage fictif librement inspiré de la généalogie des anciens propriétaires du château, découvrez la galerie de portraits au fil d’un parcours d’œuvres.

À l’étage de l’aile nord, immiscez-vous dans l’intimité du château à la découverte de deux chambres aux ambiances différentes et d’une salle de bains aménagée au XXe siècle.

Saviez-vous que le grand bâtiment à l’entrée du château est un ancien manège édifié au XVIIIe siècle qui permet de retracer l’histoire équestre du domaine ? Après 30 ans de retraite des champs de course hippique, l’ancien jockey de l’écurie des barons des Ray revient faire le tour du manège et des anciennes écuries. Il vous les fera découvrir tout en partageant ses souvenirs hippiques et… épiques !

Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Xavier Spertini – Département de la Haute-Saône