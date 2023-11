Journée de la distillation Château de Ravignan Perquie, 26 novembre 2023, Perquie.

Perquie,Landes

A 11h30 : rencontre avec le bouilleur de cru, visite du chai suivie d’un buffet champêtre au pied de l’alambic avec dégustation d’Armagnacs millésimés.

A 13h30 : visite du château de Ravignan.

Réservation obligatoire. Animations organisées à partir de 10 personnes minimums..

Château de Ravignan Ravignan

Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



11:30am: meeting with the distiller, tour of the winery, followed by a country-style buffet at the foot of the still, with tasting of vintage Armagnacs.

At 1:30pm: visit to Château de Ravignan.

Reservations required. Activities organized for a minimum of 10 people.

A las 11.30 h: encuentro con el destilador y visita de la bodega, seguida de un bufé campestre al pie del alambique, con degustación de Armagnacs de añada.

A las 13.30 h: visita al castillo de Ravignan.

Imprescindible reservar. Actividades organizadas para un mínimo de 10 personas.

Um 11:30 Uhr: Treffen mit dem Bouilleur de Cru, Besichtigung des Weinkellers, gefolgt von einem ländlichen Buffet am Fuße der Destillieranlage mit Verkostung von Jahrgangsarmagnacs.

Um 13:30 Uhr: Besichtigung des Château de Ravignan.

Eine Reservierung ist erforderlich. Organisierte Veranstaltungen ab einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen.

