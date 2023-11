Journée de la distillation et dîner aux chandelles Château de Ravignan Perquie, 25 novembre 2023, Perquie.

Perquie,Landes

De 11h à 16h : portes ouvertes du chai, visite, découverte de l’alambic, dégustation.

A 19h : visite du château de Ravignan à la lueur des bougies.

A 20h : visite du chai suivie d’un dîner aux chandelles au pied de l’alambic et d’une dégustation d’Armagnacs millésimés.

40 pers max. Sur réservation.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Château de Ravignan Ravignan

Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



11 a.m. to 4 p.m.: cellar open house, tour, discovery of the still, tasting.

7pm: candlelit tour of Château de Ravignan.

8pm: tour of the winery, followed by a candlelit dinner at the foot of the still and a tasting of vintage Armagnacs.

40 people max. On reservation

De 11:00 a 16:00: jornada de puertas abiertas en la bodega, visita, descubrimiento del alambique, degustación.

19:00 h: visita del castillo de Ravignan a la luz de las velas.

20:00 h: visita de la bodega seguida de una cena a la luz de las velas al pie del alambique y de una degustación de Armagnacs de añada.

40 personas máximo. Sólo con reserva

Von 11 bis 16 Uhr: Offene Tür des Weinkellers, Besichtigung, Entdeckung der Destillieranlage, Verkostung.

Um 19 Uhr: Besichtigung des Château de Ravignan bei Kerzenschein.

Um 20 Uhr: Besichtigung des Weinkellers, gefolgt von einem Candlelight-Dinner am Fuße des Destillierapparats und einer Verkostung von Jahrgangsarmagnacs.

max. 40 Personen. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Landes d’Armagnac