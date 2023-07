Prenez part à une visite guidée du château et de la ville, de jour ou à la tombée de la nuit Château de Rauzan Rauzan Catégories d’Évènement: Gironde

Rauzan Prenez part à une visite guidée du château et de la ville, de jour ou à la tombée de la nuit Château de Rauzan Rauzan, 15 septembre 2023, Rauzan. Prenez part à une visite guidée du château et de la ville, de jour ou à la tombée de la nuit 15 – 17 septembre Château de Rauzan Gratuit. Entrée libre pour la visite guidée du château et de la ville. Visite nocturne sur inscription. Venez découvrir gratuitement l’histoire de ce témoin de la guerre de Cent Ans lors des Journées européennes du patrimoine. Évènements historiques marquants, architecture, système de défense, coutumes médiévaux sont tout autant de thématiques qui seront abordées lors de ces journées spéciales.

Le samedi soir sera également proposée une visite nocturne de la ville. À la lueur de votre flambeau, vous pourrez alors découvrir Rauzan sous un nouvel angle. Château de Rauzan 12 rue de la chapelle, 33420 Rauzan Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 84 03 88 http://www.chateau-fort-rauzan.fr [{« type »: « email », « value »: « chateauderauzan@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 84 03 88 »}] Ce château a été édifié sur un rocher occupé dans l’Antiquité. C’est au XIe siècle qu’apparaît la seigneurie de Rauzan, avec un chevalier nommé Bernard de Rauzan. Le château, construit à la demande du roi d’Angleterre Jean Sans Terre, n’est mentionné pour la première fois qu’au début du XIIIe siècle. Henri III le confie vers 1225 à Rudel le Vieux, seigneur de Bergerac, Gensac et Pujols. Plusieurs familles de seigneurs se succèderont à la tête de ce château pendant de nombreux siècles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

©Margaux Debout

