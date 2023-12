2ème édition du festival La Nuit la plus froide dans la Pampa Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’Évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-01-06 . En collaboration avec la compagnie du 1er août et la Maison Composer et le château de Ratilly.

Programme :

VENDREDI 5 JANVIER

*Château de Ratilly

17h00 |spectacle|

Et puis Fanny* par la Compagnie du 1er ( attention jauge limité réservation indispensable au 09 72 88 94 09 ou sur contact@lanuitlapluschaude.com )

SAMEDI 6 JANVIER

*Château de Ratilly/ 11h30 /spectacle/ Et puis Fanny / par la Compagnie du 1er Août ( attention jauge limité réservation indispensable au 09 72 88 94 09 ou sur contact@lanuitlapluschaude.com )

12h30 /art/ Banquet conçu par l’artiste Nicolas Simarik ( réservation indispensable à lamaisoncomposer@gmail.com)

*spectacle déconseillé au moins de 12ans .

Château de Ratilly

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

