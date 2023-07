Visite du château de Ratilly Château de Ratilly Treigny, 16 septembre 2023, Treigny.

Visite du château de Ratilly 16 et 17 septembre Château de Ratilly Entrée : 4 €, gratuit pour les – de 18 ans, inscription sur place.

Venez découvrir le château de Ratilly sous un nouvel angle lors d’une visite commentée par nos guides.

Vous pourrez découvrir le pigeonnier, les greniers, la cuisine, etc., ainsi qu’un atelier traditionnel de grès et une exposition d’art contemporain dédiée au travail du peintre Serge Fauchier.

Château de Ratilly Château 89520 Treigny Treigny 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 74 79 54 http://www.chateauderatilly.fr Ce château du XIIIe siècle de type Philippin a été construit sur une forteresse médiévale du XIe siècle. Il compte quatre tours d’angle et deux défendant le pont-levis. Des modifications ont été effectuées à la Renaissance : pigeonnier, cheminées, lanterneau. À l’intérieur, on trouve une cour carrée familière et charmante. Ratilly a vu défiler la Guerre de Cent ans, puis abrita les Huguenots et les Jansénistes. La Grande Mademoiselle y séjourna. Depuis 1951, c’est un centre d’art vivant avec un atelier artisanal de poterie, des collections de grès traditionnels de Puisaye, des expositions, des concerts, des stages artistiques…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

