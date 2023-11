Marché de potiers Château de Ranrouët Herbignac, 25 mai 2024, Herbignac.

Marché de potiers 25 et 26 mai 2024 Château de Ranrouët Entrée: 0

23e édition du Marché de potiers d’Herbignac.

Herbignac fut un centre important de production de céramiques dont l’origine remonte à la période gallo-romaine. Au XIXe siècle, les poteries des paysans-potiers d’Herbignac étaient diffusées sur toute la presqu’île guérandaise. Aujourd’hui encore, la poterie demeure une spécificité de notre commune, avec plusieurs professionnels en activité. C’est pour célébrer la vitalité de ce patrimoine que la Ville a créé le Marché de potiers. Désormais bien ancrée, la manifestation jouit d’une indéniable renommée dans le milieu de la céramique.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « mdpherbignac@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-potiers-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T19:00:00+02:00

CULTURE MARCHE