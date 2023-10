La Fête du Parc : tous au château – Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac, 1 octobre 2023, Herbignac.

La Fête du Parc : tous au château – Saveurs d’octobre Dimanche 1 octobre, 10h00 Château de Ranrouët

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une fête du Parc de Brière.

La Fête du Parc :

Tous au château !

Venez vivre un moment en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel. La fête du Parc a pour objectif de faire découvrir les spécialités et les richesses de notre territoire grâce à un programme varié de sorties nature, spectacles, animations, découvertes des produits et savoir-faire. Retrouvez toute l’équipe du Parc et ses partenaires pour une journée de détente, de découvertes, de rencontres inédites. Producteurs et artisans locaux régaleront vos yeux et vos papilles !

Au programme :

– de 8h à 11h : départs jalonnés de balades à pied, à cheval ou à vélo à la découverte des abords du château et de pépites de la commune d’Herbignac.

– à partir de 10h : ouverture du marché des producteurs et des artisans

– démonstrations et ateliers à partir de 10h30 autour des savoir-faire et de métiers traditionnels.

Participez à de nombreuses activités sur place autour du développement durable et de la biodiversité.

Vivez des spectacles et des animations qui vous feront voyager et rêver.

Durée :

8h

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-fete-du-parc-tous-au-chateau-saveurs-d-octobre-herbignac.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/les-saveurs-d-octobre.html »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/programme-animations-saveurs-d-octobre.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

CULTURE FETEFOIRE