La Fête du Parc Château de Ranrouët Herbignac, 1 octobre 2023, Herbignac.

La Fête du Parc Dimanche 1 octobre, 10h00 Château de Ranrouët

Tous au château !

Venez vivre un moment en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel.

Retrouvez toute l’équipe du Parc et ses partenaires pour une journée de détente et de découvertes.

Au programme :

– de 8h à 11h : départs jalonnés de balades à pied, à cheval ou à vélo à la découverte des abords du château et de pépites de la commune d’Herbignac.

– à partir de 10h : ouverture du marché des producteurs et des artisans

– démonstrations et ateliers à partir de 10h30 autour des savoir-faire et de métiers traditionnels.

Participez à de nombreuses activités sur place autour du développement durable et de la biodiversité.

Vivez des spectacles et des animations qui vous feront voyager et rêver.

Un concert viendra clôturer cette belle journée d’activités autour de valeurs partagées.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-fete-du-parc-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

CULTURE FETEFOIRE