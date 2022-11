Journée et soirée astronomie ‘La tête dans les étoiles’ Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Journée et soirée astronomie ‘La tête dans les étoiles’ Château de Ranrouët, 19 août 2023, Herbignac. Journée et soirée astronomie ‘La tête dans les étoiles’ Samedi 19 août 2023, 15h00 Château de Ranrouët Les astronomes amateurs mais non moins passionnés de la Brière Etoilée répondront à toutes vos interrogations sur le ciel. Venez observer dans les lunettes ou télescopes, les planètes du système … Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/programme-2022-23-la-briere-etoilee-2438354.pdf »}] Les astronomes amateurs mais non moins passionnés de la Brière Etoilée répondront à toutes vos interrogations sur le ciel. Venez observer dans les lunettes ou télescopes, les planètes du système solaire (Jupiter, Saturne) ou des objets du ciel profond (nébuleuses, galaxies, amas d’étoiles…). Spectacle garanti en cas de ciel dégagé ! Et encore des fusées à eau et un cosmorama ! Programme 2022-23 La Brière Etoilée

2023-08-19T15:00:00+02:00

2023-08-20T01:00:00+02:00

