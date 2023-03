Concert TRAVERSée par BuisSONS d’Eau Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Concert TRAVERSée par BuisSONS d’Eau Château de Ranrouët, 21 juillet 2023, Herbignac. Concert TRAVERSée par BuisSONS d’Eau Vendredi 21 juillet, 18h30 Château de Ranrouët Concert: 7 Quand un clarinettiste passionné de musique verte, Erwan Lhermenier rencontre un percussionniste mélodique aux sons boisés et aquatiques, Pierre-Yves Prothais, cela forme un duo insolite BuisSONS d’Eau. ​TRAVERSée est une balade en milieu naturel avec impromptus sonores et musicaux. Du solo au duo, perché dans un arbre, allongé sur un ponton, de l’eau jusqu’à la taille, dans un canoé… le milieu naturel au bord de l’eau est un espace de jeu idéal pour nos deux complices. Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-traversee-par-buissons-d-eau-herbignac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

