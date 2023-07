Visite guidée le château à travers les siècles Château de Ranrouët Herbignac, 8 juillet 2023, Herbignac.

Visite guidée le château à travers les siècles 8 juillet – 31 août Château de Ranrouët 1 personne: 4

Laissez-vous conter l’histoire du château…

Pour connaître la vie passionnante des seigneurs de Ranrouët et l’évolution du site du 13e au 17e siècle, suivez le guide !

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-guidee-le-chateau-a-travers-les-siecles-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

2023-08-31T15:00:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00

