Atelier Tataki zomé Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Atelier Tataki zomé Château de Ranrouët, 18 juin 2023, Herbignac. Atelier Tataki zomé 18 juin – 2 novembre Château de Ranrouët 1 personne: 7 Le Tataki zomé est une technique d’impression avec des végétaux qui vient du Japon, « Tataki » signifiant « frappé, martelé » et « zome » teindre. Il s’agit alors de marteler des éléments végétaux sur du papier ou du tissu pour les imprimer.

De 5 à 12 ans Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-tataki-zome-herbignac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T15:00:00+02:00 – 2023-06-18T16:30:00+02:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T15:30:00+01:00 CULTURE FAMILLE

Détails Catégories d’Évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Château de Ranrouët Adresse Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Château de Ranrouët Herbignac

Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/

Atelier Tataki zomé Château de Ranrouët 2023-06-18 was last modified: by Atelier Tataki zomé Château de Ranrouët Château de Ranrouët 18 juin 2023 Château de Ranrouët Herbignac Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique