Marché de potiers 20 et 21 mai Château de Ranrouët Après trois années d'interruption forcée due aux incertitudes liées à la crise sanitaire, l'édition 2023 du Marché de potiers d'Herbignac se déroulera, conformément à l'habitude, sur le week-end de l'Ascension, au Château de Ranrouët. La céramique animalière constituera le fil conducteur de cette 22ème édition. Déclinant expositions, performances, démonstrations et créations collectives, le programme complet et détaillé sera dévoilé en avril par le biais d'une communication spécifique. Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-05-20T09:00:00+02:00 – 2023-05-20T19:00:00+02:00

2023-05-21T09:00:00+02:00 – 2023-05-21T19:00:00+02:00 CULTURE MARCHE

