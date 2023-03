Atelier jouets buissonniers Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Atelier jouets buissonniers Château de Ranrouët, 20 avril 2023, Herbignac. Atelier jouets buissonniers Jeudi 20 avril, 14h00 Château de Ranrouët Atelier: 7 Quoi de mieux pour se familiariser avec la végétation que d’apprendre à bricoler et jouer avec elle ?

Sifflet, toupie, kazoo… la nature regorge d’ingrédients simples que l’on peut glaner lors de ses promenades pour fabriquer de petits jouets. Une manière ludique de faire de la botanique !

Animé par Patrick Trécul, guide naturaliste.

Sur réservation.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire

FAMILLE JEUNESSE

