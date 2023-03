Atelier Rencontre avec Denis Clavreul Château de Ranrouët, 15 avril 2023, Herbignac.

Venez à la rencontre de Denis Clavreul et passez une journée avec lui autour du château de Ranrouët. Le but de cet atelier n’est pas de devenir un « artiste » mais bien de pouvoir prendre le temps d’échanger avec l’aquarelliste. À votre tour d’exercer votre regard sur la faune et la flore qui vous entoure et d’en faire des croquis. Le matériel est fourni et les débutants sont les bienvenus ! Prévoir son pique-nique.

Réservation obligatoire.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-rencontre-avec-denis-clavreul-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:00:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS