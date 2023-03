Exposition Au fil des saisons, aquarelles de Denis Clavreul Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Exposition Au fil des saisons, aquarelles de Denis Clavreul
1 avril – 5 novembre
Château de Ranrouët, Herbignac

La faune et la flore du château sous le regard de Denis Clavreul, aquarelliste naturaliste. Au cours des derniers mois, Denis Clavreul a réalisé sur le site des planches d'aquarelle. Elles soulignent la particularité du château : l'alliance d'imposants vestiges et d'une nature omniprésente. Reproduites en grand format, elles jalonnant le parcours de visite du château. Présentation des aquarelles originales en salle du 08 avril au 05 mai et 08 juillet au 15 septembre 2023.

