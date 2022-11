Soirée 4 planètes Château de Ranrouët Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Soirée 4 planètes Château de Ranrouët, 6 décembre 2022, Herbignac. Soirée 4 planètes Mardi 6 décembre, 20h00 Château de Ranrouët La Brière étoilée est un club d’astronomie né en 2004: une structure de forme associative réunissant les amoureux du ciel. Nous organisons des soirées à thème, tout public, 1 fois par mois, qui po… Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/programme-2022-23-la-briere-etoilee-2438349.pdf »}] La Brière étoilée est un club d’astronomie né en 2004: une structure de forme associative réunissant les amoureux du ciel. Nous organisons des soirées à thème, tout public, 1 fois par mois, qui pour cette année 2022 / 2023 pourront se faire ailleurs qu’à Herbignac. Nous serons peut-être donc juste à côté de chez vous lors d’une de ces soirées…

​

En plus de ces dernières, les membres peuvent se contacter pour différentes activités et sorties. Nous avons un programme d’observations faciles pour l’année qui sert de base de départ à nos rdv internes.

​

L’été, c’est différent, nous axons principalement nos activités sur des observations régulières et tout public (en extérieur).



Nous collaborons aussi avec d’autres clubs d’astronomie et apprécions particulièrement les conférences du club Grain de Ciel de Pornichet. Nous intervenons également pour les écoles, collèges, lycées, comités, associations…bref, là c’est à la demande, et à la carte ! Programme 2022-23 La Brière Etoilée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T20:00:00+01:00

2022-12-07T06:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu Château de Ranrouët Adresse Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac lieuville Château de Ranrouët Herbignac Departement Loire-Atlantique

Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/

Soirée 4 planètes Château de Ranrouët 2022-12-06 was last modified: by Soirée 4 planètes Château de Ranrouët Château de Ranrouët 6 décembre 2022 Château de Ranrouët Herbignac Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique