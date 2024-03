Château de Ranrouët – Campement médiéval Château de Ranrouët Herbignac, dimanche 4 août 2024.

Le temps d’une journée, venez à la rencontre du Moyen-Âge lors d’un véritable campement médiéval : troubadours, cracheurs de feu, tournoi de chevaliers, archers, métiers anciens, jeux médiévaux….



Organisation : Association Culture et Loisirs Herbignac.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE FAMILLE