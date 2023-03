Visite faune et flore château de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Catégories d’Évènement: Herbignac

Loire-Atlantique

Visite faune et flore château de Ranrouët 44410 Herbignac, 21 avril 2023, Herbignac. Visite faune et flore 21 avril – 26 octobre château de Ranrouët 44410 Herbignac Billet: 5 Partez à la découverte de la faune et de la flore du site en vous baladant autour du château mais aussi à travers les panneaux de l’exposition d’aquarelles de Denis Clavreul. La guide vous parlera tout au long de la visite de différentes espèces végétales ou animales qui peuplent le site : écoutez les oiseaux et les grenouilles, observez papillons, libellules et autres petits insectes, prêtez attention aux fleurs ou aux majestueux arbres qui se dressent autour du château. De quoi satisfaire la curiosité de toute la famille !

À partir de 7 ans. château de Ranrouët 44410 Herbignac château de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 96 17 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateauderanrouet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-faune-et-flore-herbignac.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T10:30:00+02:00 – 2023-04-21T12:00:00+02:00

2023-10-26T10:30:00+02:00 – 2023-10-26T12:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE

Détails Catégories d’Évènement: Herbignac, Loire-Atlantique Autres Lieu château de Ranrouët 44410 Herbignac Adresse château de Ranrouët 44410 Herbignac Ville Herbignac Departement Loire-Atlantique Lieu Ville château de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac

château de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herbignac/

Visite faune et flore château de Ranrouët 44410 Herbignac 2023-04-21 was last modified: by Visite faune et flore château de Ranrouët 44410 Herbignac château de Ranrouët 44410 Herbignac 21 avril 2023 Château de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique