Visite libre de la tour du château

15 – 17 septembre

Le château, composé d'un corps de bâtiment flanqué de deux tours carrés, comprend un donjon central. Le donjon fut construit en 1404 par Guillaume de Méheudin. Il est remarquable par son architecture et une symétrie irrégulière, avec ses mâchicoulis, ses fenêtres à meneaux, sa grille de fenêtre en fer forgé et ses gargouilles. Pour atteindre la chambre de la fée, il faut monter un escalier en colimaçon situé dans l'épaisseur même du murs. Voûtée de briques, cette chambre est ornée de quatre arcs ogivaux en pierre blanche aux assises de granit. Cette pièce comporte une cheminée aux formes inusitées ainsi qu'un pavage de carreaux armoriés en terre cuite. En haut de la tour, on peut apercevoir l'empreinte du petit pied de la fée sur un créneau de granit (32,33 cm)

Château de Rânes
Le Château, 61150 Rânes
Orne Normandie
02 33 39 73 87

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © commune de Rânes

