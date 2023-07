Fanfare de trompe de chasse-Samedi de 16H15 à 18h Château de Rametz Saint-Waast-la-Vallée, 16 septembre 2023, Saint-Waast-la-Vallée.

Fanfare de trompe de chasse-Samedi de 16H15 à 18h Samedi 16 septembre, 16h15 Château de Rametz 6 euros à partir de 16 ans 2 euros de 6 à 16 ans

Sonnerie de trompe samedi à partir de 16h15 jusqu’à 18h.

De 16h15 à 18h le Samedi 16 Septembre, vous pourrez visiter le château (intérieur-extérieur), vous promener dans le parc et écouter une trompe de chasse! le dimanche aussi de 10h à 17h mais sans fanfare

Après si vous le souhaitez vous pourrez déguster une bière à la buvette.

Bienvenue!

Le Château de Rametz est une ancienne place forte médiévale située à Saint-Waast-la- Vallée. La demeure est entourée de douves et d’un véritable écrin de verdure riche d’un parc arboré de plus de 300 ans. Le château est composé de quatre tours, deux d’entre elles sont reliées au donjon et à la tour de guet par une galerie XIXème. Les deux autres sont devenues un pigeonnier et une chapelle. Rametz a conservé ses caves, sa tour de maître, sa cuisine, ses latrines, ses escaliers dérobés, son puits, ses meurtrières et canonnières.

Une visite guidée vous permettra de voir le donjon, la cuisine, la galerie la chappelle et le parc. Elles ont lieux toutes les 10 mn à partir de 14h le samedi et la dernière sera à 18h. Le dimanche de 10h pour la première visite à 17h pour la dernière, de même toutes les 10 mn.

Soyez les bienvenus à Rametz pour un instant de détente et de découvertes : ce lieu dégage une grande sérénité où il fait bon de s’arrêter et de visiter! Les personnes nous disent souvent qu’elles reviennent pour la deuxième ou troisième fois, Alors n’hésitez pas!

Château de Rametz Chemin de Rametz – 59570 Saint-Waast-la-Vallée Saint-Waast-la-Vallée 59570 Nord Hauts-de-France 06 89 63 06 83 Ce château a été édifié à la fin du XIII eme siècle et remanié au XVIeme,XVII eme et XIX eme siècle. Construit dans le fond plat de la vallée, au sud-est de la commune de Saint‑Waast, sur la rive droite de l’Hogneau, le château se trouve au milieu d’un parc de 5 ha vallonné. Le parc-jardin forme un écrin qui met en valeur cet ensemble aux allures médiévales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:15:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

pascale de Pas