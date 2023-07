Exposition « Artisans en Brionnais au château de Rambuteau » Château de Rambuteau Ozolles, 16 septembre 2023, Ozolles.

Exposition « Artisans en Brionnais au château de Rambuteau » 16 et 17 septembre Château de Rambuteau Entrée libre

Pour les Journées européennes du patrimoine, quinze artisans d’art participeront à une exposition/vente au château de Rambuteau à Ozolles, à l’initiative de l’association Artisans en Brionnais. Coutelier, bijoutiers, luthier, créateurs textile, céramistes, ébéniste, marqueteur seront au rendez-vous et des démonstrations seront proposées tout au long du week-end. L’exposition sera installée à l’intérieur de l’orangerie, près de l’entrée.

L’association Artisans en Brionnais est présente sur le territoire depuis 40 ans. Ses adhérents sont à l’œuvre dans leurs ateliers du Brionnais et ont toujours eu à cœur d’organiser leur promotion à travers des manifestations communes. Elle est animée par la satisfaction et le plaisir de la rencontre avec un public toujours nombreux et passionné.

Château de Rambuteau Rambuteau 71120 Ozolles Ozolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 51 20 77 25 https://www.artisans-en-brionnais.com/category/blog/ L’histoire du château de Rambuteau depuis sa construction est passionnante. Le public est invité à se promener dans le parc et sa chapelle, à flâner le long du canal vers la forêt, et en passant devant les communs, à descendre l’escalier qui mène à une vue magnifique sur le plan d’eau devant le château. parking organisé à l’extérieur du parc du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Artisans en Brionnais