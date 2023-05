Mystères divins au jardin du château de Rambouillet Château de Rambouillet, 12 juillet 2023, .

Mystères divins au jardin du château de Rambouillet 12 juillet – 23 août, les mercredis Château de Rambouillet 13€ par adulte – 8€ par enfant

Les jardins abritent bien des mystères ! A l’abri des bosquets ou encore sous les chênes centenaires, les statues reprennent vie et délivrent leurs secrets. Rejoignez notre conteuse costumée pour une découverte originale des beaux jardins du château de Rambouillet.

Informations pratiques

Visite contée

à destination des familles, à partir de 5 ans

Les mercredi 12, 26 juillet et 2, 23 août à 10h30 et 15h

Durée : 1h15

13€ par adulte – 8€ par enfant

Réservation via rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr

RDV à l’accueil du château – paiement le jour J

Château de Rambouillet 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 83 00 25 http://www.chateau-rambouillet.fr/ Le château de Rambouillet doit sa renommée à la riche et giboyeuse forêt au cœur de laquelle il fut édifié. Ancienne forteresse médiévale, il est peu à peu transformé en demeure de plaisance et agrémenté d'élégants décors par ses illustres propriétaires : la famille d'Angennes, les Toulouse-Penthièvre, Louis XVI, Napoléon Ier ou encore nos présidents de la République. Le domaine de Rambouillet ouvre également à la visite deux monuments exceptionnels : la Laiterie de la reine Marie-Antoinette et la Chaumière aux coquillages. Ces deux bâtisses ont été aménagées au XVIIIe siècle au cœur des 150 hectares de jardins historiques, classés Jardins Remarquables. EN VOITURE De Paris ouest : A13, A12, N10 // De Paris sud : A6, A10, A11, N10 50 mn environ Parkings gratuits dans le parc du château EN TRAIN TER Direct – Départ Gare de Montparnasse. Arrivée Rambouillet 35 mn PARIS-RAMBOUILLET 15 mn à pied Gare Rambouillet-Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:30:00+02:00 – 2023-07-12T11:45:00+02:00

2023-08-23T15:00:00+02:00 – 2023-08-23T16:45:00+02:00

visite contée mythologie

Château de Rambouillet / CMN