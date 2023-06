Visite du château de Quintigny Château de Quintigny Quintigny, 16 septembre 2023, Quintigny.

Participez à une visite libre de la propriété et découvrez une exposition d’artistes (peinture et céramiques), un escalier et une cheminée inscrits au titre des Monuments historiques.

Château de Quintigny 1 chemin des vignes, Quintigny Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 19 08

