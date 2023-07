Une immersion dans le Moyen Âge : explorez les enceintes étagées, les systèmes défensifs et la vie quotidienne dans une salle médiévale Château de Quéribus Cucugnan Catégories d’Évènement: Aude

Gratuit 6-15 ans. 6,50 € +15 ans. Entrée libre. Découvrez les trois enceintes étagées, les systèmes défensifs,les éléments de la vie quotidienne (les citernes, la cheminée, les salles de stockege), la salle du pilier gothique. une immersion dans le Moyen-Âge. Château de Quéribus Château, 11350 Cucugnan Cucugnan 11350 Aude Occitanie 04 68 45 03 69 http://www.cucugnan.fr À plus de 700 mètres d'altitude, le château de Quéribus projette son élégante silhouette au dessus d'un superbe panorama, de la mer aux Pyrénées.

Dernier bastion de la résistance cathare, puis forteresse frontière de la France, il est un des meilleurs exemples d’architecture défensive du Pays Cathare.

Sa majestueuse salle gothique et son état de conservation exceptionnel sont uniques en ces citadelles du vertige. Parking gratuit au pied du château, puis 10 mn de marche sur un sentier aménagé. Château non accessible aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Parking gratuit au pied du château, puis 10 mn de marche sur un sentier aménagé. Château non accessible aux personnes à mobilité réduite.

