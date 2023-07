Une soirée chez la Marquise Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda, 11 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Le temps d’une soirée, revivez les années folles et devenez les spectateurs et acteurs d’une aventure surprenante…

Profitez d’une belle soirée d’été pour découvrir le château de Puymartin dans la magie des lumières de la nuit.

Laissez vous guider par la lueur des bougies jusqu’aux grandes portes : le château vous accueille pour une soirée immersive unique où vous pourrez pénétrer ses mystères et découvrir la vie tumultueuse d’une famille d’aristocrates en Périgord dans les années 1920.

Entre amis ou en famille, laissez-vous bercer au fil de ces soirées poétiques et chaleureuses….

2023-07-11 22:30:00

Château de Puymartin

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For one evening, relive the Roaring Twenties and become the spectators and actors of a surprising adventure?

Take advantage of a beautiful summer evening to discover the Château de Puymartin in the magic of the night lights.

Let the glow of candlelight guide you to the main gates: the château welcomes you for a unique immersive evening where you can penetrate its mysteries and discover the tumultuous life of an aristocratic family in Périgord in the 1920s.

Whether with friends or family, let yourself be lulled by these warm, poetic evenings?

Por una noche, reviva los locos años veinte y conviértase en espectador y protagonista de una sorprendente aventura..

Aproveche una buena tarde de verano para descubrir el castillo de Puymartin bajo la magia de las luces nocturnas.

Deje que el resplandor de las velas le guíe hasta las puertas principales: el castillo le da la bienvenida para una velada de inmersión única en la que podrá adentrarse en sus misterios y descubrir la tumultuosa vida de una familia aristocrática del Périgord en los años veinte.

Con amigos o en familia, déjese arrullar por estas veladas cálidas y poéticas..

In diesem Spiel geht es um die Frage, wie man sich in der heutigen Zeit verhalten sollte

Nutzen Sie einen schönen Sommerabend, um das Schloss Puymartin im magischen Licht der Nacht zu entdecken.

Lassen Sie sich vom Kerzenschein zu den großen Toren führen: Das Schloss empfängt Sie zu einem einzigartigen Abend, an dem Sie in seine Geheimnisse eindringen und das turbulente Leben einer Aristokratenfamilie im Périgord der 1920er Jahre entdecken können.

Ob mit Freunden oder der Familie, lassen Sie sich von diesen poetischen und gemütlichen Abenden in den Schlaf wiegen!

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir