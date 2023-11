Le Noel Gourmand de Puymartin Château de Puymartin Marquay, 16 décembre 2023, Marquay.

Marquay,Dordogne

Durant ces 4 jours de fête, le château s’habille aux couleurs de Noël et vous invite à vivre un après-midi magique en famille. Parcourez cette demeure historique vêtue de son costume de fête : les couleurs de Noël illumineront de nombreuses pièces du château, ainsi que la Cour St Louis. Profitez d’une visite unique et originale, de la Chapelle ornée de sa crèche traditionnelle, aux décors féériques rencontrés de pièces en pièces….

2023-12-16 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Château de Puymartin Puymartin

Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During these 4 days of festivities, the château will be decked out in Christmas colors, inviting you to spend a magical afternoon with your family. Take a tour of this historic residence dressed in festive attire: Christmas colors will illuminate many rooms in the château, as well as the Cour St Louis. Enjoy a unique and original visit, from the Chapel decorated with its traditional nativity scene, to the enchanting decorations encountered from room to room?

Durante estos 4 días de fiesta, el castillo se engalanará con los colores de la Navidad, invitándole a pasar una tarde mágica en familia. Recorra esta residencia histórica vestida con su traje de fiesta: los colores de la Navidad iluminarán numerosas estancias del castillo, así como la Cour St Louis. Disfrute de una visita única y original, desde la Capilla decorada con su tradicional belén, hasta las encantadoras decoraciones que se encuentran habitación tras habitación..

Während der viertägigen Feierlichkeiten kleidet sich das Schloss in weihnachtliche Farben und lädt Sie zu einem magischen Nachmittag mit der ganzen Familie ein. Gehen Sie durch dieses historische Gebäude in seinem festlichen Gewand: Die Weihnachtsfarben erleuchten viele Räume des Schlosses und den Hof St Louis. Genießen Sie einen einzigartigen und originellen Rundgang durch die Kapelle mit ihrer traditionellen Krippe und den märchenhaften Dekorationen, die Ihnen von Raum zu Raum begegnen

