Halloween au Chateau de Puymartin Château de Puymartin Marquay, 28 octobre 2023, Marquay.

Marquay,Dordogne

Afin de profiter de ces soirées d’Halloween entre amis ou en famille, cette demeure chargée d’histoire vous ouvre ses portes lors de soirées exceptionnelles.

Arpentez ses couloirs sombres et mystérieux pour rencontrer les créatures fantastiques d’un célèbre réalisateur…

Un monde étrange et loufoque…une soirée unique dans l’univers de Tim BURTON

Les fans de Tim Burton seront ravis : ses créatures aussi étranges que fantastiques s’invitent au château le temps d’une soirée, et vous faire vivre le grand frisson. Ne reculez pas devant « la Reine de Cœur », « Beetljuice » ou le « Cavalier sans tête », car il vous faudra les affronter pour mener à bien votre quête..

2023-10-28 fin : 2023-10-31 20:30:00. EUR.

Château de Puymartin Puymartin

Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To make the most of Halloween evenings with friends and family, this house steeped in history opens its doors to you for special evenings.

Stroll through its dark and mysterious corridors to meet the fantastic creatures of a famous director?

A strange and zany world…a unique evening in the world of Tim BURTON

Fans of Tim Burton are in for a treat: his strange and fantastic creatures invite themselves to the château for an evening of thrills and chills. Don’t shy away from the « Queen of Hearts », « Beetljuice » or the « Headless Horseman », as you’ll have to face them to complete your quest.

Para disfrutar al máximo de las veladas de Halloween con amigos o en familia, esta casa cargada de historia le abre sus puertas para veladas especiales.

Recorra sus pasillos oscuros y misteriosos para conocer a las criaturas fantásticas de un famoso director..

Un mundo extraño y alocado…una velada única en el mundo de Tim BURTON

Los fans de Tim Burton están de enhorabuena: sus extrañas y fantásticas criaturas se invitan a sí mismas al castillo para una velada llena de emoción y escalofríos. No tema a la Reina de Corazones, a Beetljuice o al Jinete sin Cabeza, porque tendrá que enfrentarse a todos ellos para completar su misión.

Um die Halloween-Abende mit Freunden oder der Familie zu genießen, öffnet dieses geschichtsträchtige Haus seine Türen für außergewöhnliche Abende.

Erkunden Sie die dunklen und geheimnisvollen Gänge und treffen Sie auf die fantastischen Kreaturen eines berühmten Regisseurs

Eine seltsame und verrückte Welt… ein einzigartiger Abend in der Welt von Tim Burton

Fans von Tim Burton werden begeistert sein: Seine seltsamen und fantastischen Kreaturen laden sich für einen Abend ins Schloss ein und lassen Sie den großen Schrecken erleben. Die « Herzkönigin », « Beetljuice » oder der « Kopflose Reiter » sind nur einige der Dinge, die Sie auf Ihrer Suche nach dem richtigen Weg erwarten.

