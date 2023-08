Dîner prestige par le chef Vincent Lucas au Chateau de Puymartin Château de Puymartin Marquay, 16 septembre 2023, Marquay.

Marquay,Dordogne

Un rendez-vous à chaque saison, une soirée et un diner d’exception au cœur d’un site prestigieux.

Vincent Lucas nous fais l’honneur de s’installer dans les cuisines de Puymartin pour une soirée gastronomique. Découvrez ce chef inclassable qui aime surprendre avec des mélanges « Sucré-Salé » et « Terre-Mer » inattendus.

Son menu « Réinterprétation » promet la réécriture des mets inspirés par la générosité de nos forêts périgourdine, mêlant tradition et ingéniosité. Laissez-vous tenter par son « Risotto de châtaignes et dernières tomates », sa « Daube de chevreuil et coquillage/poire » ou encore sa « Tarte aux figues et aux amandes » pour le dessert… Après une visite particulière extérieure et intérieure du château, un apéritif sera servi en terrasse, avant de déguster le menu élaboré sous vos yeux par le chef Vincent Lucas dans la Salle Basse..

Château de Puymartin Puymartin

Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A rendezvous every season, an exceptional evening and dinner in the heart of a prestigious site.

Vincent Lucas honors us with a gastronomic evening in the Puymartin kitchens. Discover this unclassifiable chef who likes to surprise with unexpected « Sweet-Salty » and « Land-Sea » combinations.

His « Réinterprétation » menu promises to rewrite dishes inspired by the generosity of our Périgord forests, blending tradition and ingenuity. Let yourself be tempted by his « Risotto of chestnuts and last tomatoes », his « Daube of venison and shellfish/pear » or his « Fig and almond tart » for dessert? After a special tour of the château’s exterior and interior, an aperitif will be served on the terrace, before you enjoy the menu prepared before your very eyes by chef Vincent Lucas in the Salle Basse.

Una cita cada temporada, una velada y una cena excepcionales en el corazón de un lugar prestigioso.

Vincent Lucas nos hace el honor de instalarse en las cocinas de Puymartin para una velada gastronómica. Descubra a este chef inclasificable al que le gusta sorprender con inesperadas combinaciones « agridulces » y « tierra y mar ».

Su menú « Réinterprétation » promete una reescritura de platos inspirados en la generosidad de nuestros bosques del Périgord, combinando tradición e ingenio. Déjese tentar por su « Risotto de castañas y tomates pasados », su « Daube de venado y marisco/pera » o su « Tarta de higos y almendras » de postre? Tras una visita especial por el exterior y el interior del castillo, se servirá un aperitivo en la terraza, antes de degustar el menú preparado ante sus propios ojos por el chef Vincent Lucas en la Salle Basse.

Ein Termin zu jeder Jahreszeit, ein außergewöhnlicher Abend und ein außergewöhnliches Dinner im Herzen eines prestigeträchtigen Ortes.

Vincent Lucas gibt uns die Ehre, sich für einen gastronomischen Abend in die Küche von Puymartin zu begeben. Entdecken Sie diesen ungewöhnlichen Koch, der gerne mit unerwarteten « Süß-Salzig »- und « Land-Meer »-Mischungen überrascht.

Sein Menü « Réinterprétation » verspricht die Neufassung von Gerichten, die von der Großzügigkeit unserer Wälder im Perigord inspiriert sind und Tradition und Einfallsreichtum miteinander verbinden. Lassen Sie sich von seinem « Kastanienrisotto und letzte Tomaten », seinem « Rehschmortopf und Muschel/Birne » oder seinem « Feigen-Mandel-Kuchen » zum Dessert verführen Nach einer besonderen Außen- und Innenbesichtigung des Schlosses wird auf der Terrasse ein Aperitif serviert, bevor Sie das Menü, das der Küchenchef Vincent Lucas vor Ihren Augen zubereitet hat, im Salle Basse genießen können.

