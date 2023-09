Visites guidées du Château de Puygiron Château de Puygiron La Bâtie-Rolland, 16 septembre 2023, La Bâtie-Rolland.

https://maps.app.goo.gl/J1FQmfFayU9ijxfAA?g_st=iw

Château de Puygiron Place du château, 26160 Puygiron, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes La Bâtie-Rolland 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/J1FQmfFayU9ijxfAA?g_st=iw »}] Ancienne place forte militaire remaniée au XVe et XVIe siècles, elle est détérioré à la Révolution et réquisitionnée comme bien d’Etat. Le château est racheté et transformé au XIXe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Pierre Guilluy