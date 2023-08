Découvrez la restauration de la toiture et des façades Château de Purnon Verrue Catégories d’Évènement: Verrue

Vienne Découvrez la restauration de la toiture et des façades Château de Purnon Verrue, 16 septembre 2023, Verrue. Découvrez la restauration de la toiture et des façades 16 et 17 septembre Château de Purnon Gratuit. Entrée libre. Profitez d’une visite libre pour découvrir l’immense chantier sur la restauration de la toiture et des façades du château. Château de Purnon 8 rue du moulin Bigeard, 86420 Verrue Verrue 86420 L’Escadron Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 67 18 21 94 https://chateaupurnon.com https://www.instagram.com/chateaudepurnon/ Le château de Purnon et ses communs sont construits de 1771 à 1785, vraisemblablement à l’emplacement d’un château primitif, par le Marquis Achard de La Hay, colonel des armées du roi. Edifié dans un style néoclassique, le château de Purnon est entouré par des douves sèches sur trois de ses flancs. Les charpentes qui couvrent le château ainsi que les deux dépendances sont de style Philibert de l’Orme, architecte français du XVIe siècle célèbre pour ses charpentes en forme de carène de bateau. Une longue avenue aménagée en 1812, des terrasses et l’ordonnance des communs confèrent à ce château une grande majesté. Un bâtiment du XVIIe siècle de grande qualité se trouve au lieu-dit le Moulin-Bigeard. Le potager, qui précède ce bâtiment, accueille une éolienne tout à fait exceptionnelle. Cette dernière, construite en 1900 par E. Lebert, qui avait pris la succession des Etablissements A. Bollée au Mans en 1898, était destinée à alimenter en eau le potager et le château. La rareté d’un tel ensemble, ajoutée à des caractères esthétiques indéniables, a conduit à sa protection. Le château, les dépendances, les terrasses, les grilles, le jardin, le Moulin-Bigeard et l’éolienne Bollée sont tous classés au titre des Monuments historiques. Chemin du Pré Serveau, D24 (direction Mont sur Guesnes). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Chateau de Purnon Détails Catégories d’Évènement: Verrue, Vienne Autres Lieu Château de Purnon Adresse 8 rue du moulin Bigeard, 86420 Verrue Ville Verrue Departement Vienne Lieu Ville Château de Purnon Verrue latitude longitude 46.872771;0.179837

