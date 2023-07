Découverte du patrimoine à Puilaurens : visites guidées du château-fort lors des Journées européennes du patrimoine Château de Puilaurens Puilaurens Catégories d’Évènement: Aude

Puilaurens Découverte du patrimoine à Puilaurens : visites guidées du château-fort lors des Journées européennes du patrimoine Château de Puilaurens Puilaurens, 16 septembre 2023, Puilaurens. Découverte du patrimoine à Puilaurens : visites guidées du château-fort lors des Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Château de Puilaurens Gratuit – 15 ans. 4 € + 15 ans. Entrée libre. Le château de Puilaurens propose des visites guidées de sa majestueuse forteresse le samedi matin à 10h30 et le dimanche après-midi à 14h, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

De plus, le dimanche matin, une visite guidée gratuite de l’église de Puilaurens est organisée à 10h30. Château de Puilaurens 11140 Puilaurens Puilaurens 11140 Aude Occitanie 04 68 20 65 26 http://www.chateau-puilaurens.com Puilaurens, une sentinelle militaire médiévale perchée dans les montagnes à la frontière entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales, était autrefois le château-fort le plus méridional du royaume de France. Dominant le village de Puilaurens-Lapradelle à une altitude d’environ 697 mètres, ce château se dresse fièrement au milieu d’une forêt de sapins. Le château de Puilaurens, dont les premières mentions remontent au Xe siècle, fut finalement abandonné pendant la Révolution. Une légende raconte que la Dame Blanche, petite nièce de Philippe le Bel, se promène les nuits sombres en arborant ses voiles vaporeux le long des remparts démantelés. Le château de Puilaurens est un ancien château fort considéré comme un bastion cathare. Aujourd’hui en ruines, les vestiges du château sont classés au titre des Monuments historiques depuis le 12 août 1902, témoignant de leur importance et de leur valeur patrimoniale. Parking à l’accueil du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

